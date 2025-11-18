На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Литва может досрочно открыть границы с Белоруссией

Литва может принять решение о досрочном открытии границы с Белоруссией
true
true
close
Reuters

Комиссия по национальной безопасности Литвы (NSK) рекомендовала правительству на заседании в среду, 19 ноября, рассмотреть возможность открытия границы с Белоруссией, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене. Об этом сообщает tv3.lt.

По ее словам, в повестку дня заседания будет включено обсуждение досрочного открытия двух пограничных пунктов.

Ругинене добавила, что сейчас ситуация с контрабандой и воздушными шарами довольно стабильная. Если она не изменится, то она лично поддерживает предложение об открытии границы. В ином случае Литва оставляет за собой право снова закрыть погранпункты или вовсе не открывать их.

В конце октября власти Литвы ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией. Данная мера, связанная с обеспечением национальной безопасности, предполагает запрет на полеты на высоте до 3,6 км вдоль определенных отрезков литовско-белорусской границы. Аналогичные ограничения действуют и на границе с Латвией.

Ранее сообщалось о намерении Литвы создать «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами