Литва может досрочно открыть границы с Белоруссией

Литва может принять решение о досрочном открытии границы с Белоруссией

Комиссия по национальной безопасности Литвы (NSK) рекомендовала правительству на заседании в среду, 19 ноября, рассмотреть возможность открытия границы с Белоруссией, заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене. Об этом сообщает tv3.lt.

По ее словам, в повестку дня заседания будет включено обсуждение досрочного открытия двух пограничных пунктов.

Ругинене добавила, что сейчас ситуация с контрабандой и воздушными шарами довольно стабильная. Если она не изменится, то она лично поддерживает предложение об открытии границы. В ином случае Литва оставляет за собой право снова закрыть погранпункты или вовсе не открывать их.

В конце октября власти Литвы ввели временные ограничения на полеты вблизи границы с Белоруссией. Данная мера, связанная с обеспечением национальной безопасности, предполагает запрет на полеты на высоте до 3,6 км вдоль определенных отрезков литовско-белорусской границы. Аналогичные ограничения действуют и на границе с Латвией.

Ранее сообщалось о намерении Литвы создать «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией.