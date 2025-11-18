Ассоциация менеджеров проведет сессию «Город будущего без строительных отходов»

Комитет по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров проведет заседание на тему «Город будущего без строительных отходов», на котором участники обсудят ситуацию с утилизацией и вторичной переработкой строительных отходов, сообщает пресс-служба ассоциации.

По данным Минстроя, в 2024 году объем образования строительных отходов превысил 60 млн тонн, так как часть остатков не перерабатывают. Известно, что обычно рециклингу подвергается только грунт и бой бетона, а все остальное оседает на полигонах и стихийных свалках.

В сессии примут участие руководитель платформы ИНФРАГРИН, автор канала «100% зеленого» Светлана Бик, руководитель направления ESG Ассоциации менеджеров Елена Емельянова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций РОКВУЛ Галина Погарцева и представители девелоперов Москвы и других регионов России.

Участники также обсудят пути решения и актуальные практики рециклинга.

Кроме того, на сессии представят результаты исследования о вовлеченности девелоперов в переработку строительных отходов.

Модератором сессии выступит сопредседатель комитета по устойчивому развитию и ESG, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании ДОМ.PФ Марина Слуцкая.

Rambler&Co выступает информационным партнером Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров.