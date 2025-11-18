На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четырехлетнюю девочку с задержкой речи избили на массаже в российской поликлинике

Жительница Сургута пожаловалась на насилие над ее ребенком в поликлинике
Freepik.com

В Сургуте массажистка применяла физическое насилие к ребенку с задержкой речи во время процедуры. Об этом мать девочки рассказала изданию «Муксун.ФМ».

Четырехлетняя дочь Рашиды посещала дневной стационар четвертой поликлиники «Росинка». В ноябре девочку отправили к новому специалисту, но спустя несколько сеансов она начала отказываться от массажа.

«Я у нее спрашиваю, в чем дело, почему тебе эта тетя не нравится, она говорит что эта тетя ее бьет, ругает, она очень злая и еще дергает за волосы. Я не стала спрашивать у массажистки, а на пятый день оставила диктофон в кабинете и вышла за дверь. Все подтвердилось», — говорит мама девочки.

По мнению женщины, массажист специально включила радио, чтобы она, сидя в коридоре, не могла услышать крики и плач дочери. На записи слышно, как специалист угрожает плачущему ребенку.

Рашида обратилась с заявлением в полицию. В поликлинике уже начали внутреннюю проверку.

Ранее тренер российского детского сада избил ребенка в воспитательных целях.

