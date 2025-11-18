Россиянам рассказали, как избежать травм в гололед

Привычка смотреть под ноги и не отвлекаться на телефон поможет избежать травм в гололед. Об этом RT заявил директор Центра медицинской реабилитации Сеченовского университета, травматолог-ортопед Константин Терновой.

По его словам, в целях безопасности стоит также подобрать правильную зимнюю обувь с рифленой подошвой. Он отметил, что падение на льду происходит внезапно, поэтому сгруппироваться в этом случае будет сложно. Пострадать из-за этого могут затылок, лучезапястный и тазобедренный суставы.

«Наиболее часто... это лучезапястный сустав, затылок и область тазобедренного сустава... Максимально опасно — это затылок. Разбиваешь голову, получаешь гематомы», — отметил Терновой.

Врач скорой помощи АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Гузь до этого говорила, что при любой травме важно сначала обеспечить безопасность себе и пострадавшему, затем оценить состояние и вызвать скорую помощь. Она подчеркнула, что правильные действия в первые минуты способны сохранить здоровье, а иногда и жизнь.

Ранее врач рассказал, как подобрать правильную обувь для бега.