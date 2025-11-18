На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Повторные поиски семьи Усольцевых будут длиться три дня

Поиски семьи Усольцевых по заявке полиции будут проводиться в течение трех дней
true
true
true
close
VK

Повторные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, будут проводиться по заявке полиции на протяжении трех дней. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу КГКУ «Спасатель».

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда возобновили поиски Усольцевых 17 ноября.

«Планируется, что поиски продлятся три дня», — заявил собеседник издания.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев пошел в поход вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью. Семья отправилась сторону горы Буратинка в Красноярском крае, однако 28 числа перестала выходить на связь. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Активная фаза поисков пропавших завершилась 12 октября. В операции участвовали более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны. В конце октября работу осложнили снегопады и сильный ветер.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 километрах от поселка Кутурчин. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота, но признаков пребывания семьи там не обнаружили.

Подробности о поисках семьи Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы причины отсутствия следов семьи Усольцевых в лесу.

