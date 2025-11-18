На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Решение о бесплатных парковках многодетным семьям переложили на города

Бессараб: муниципалитеты примут решение о бесплатных парковках многодетным
Depositphotos

Принимать решение о предоставлении бесплатных парковок многодетным семьям муниципалитеты должны сами. Частные владельцы таких территорий при этом имеют право получить компенсацию из городского бюджета, заявила 360.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так она прокомментировала соответствующий законопроект депутатов Госдумы. По словам Бессараб, такие решения должны принимать гордумы и советы местных депутатов, а не федеральные законодатели, у которых нет полномочий распоряжаться муниципальным бюджетом.

«В Москве и Краснодаре парковки бесплатные для многодетных — решения местных властей. Каждый муниципалитет должен принять его самостоятельно. Сделать это желательно, и нужно рассказывать про это людям», — подчеркнула депутат.

Напомним, группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала и направила на рассмотрение правительства РФ законопроект о предоставлении бесплатных парковок многодетным по всей России. Слуцкий призвал ориентироваться на опыт Москвы и Петербурга, подчеркнув, что число многодетных семей в России уже превысило 2,5 миллиона, и большая часть из них живет далеко за пределами этих городов. Он подчеркнул, что многодетные семьи уже итак несут значительные расходы на одежду, еду, образование детей, коммунальные услуги и транспорт.

Ранее в России предложили чаще показывать в рекламе многодетные семьи.

