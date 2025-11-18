Южнокорейцы тратят больше всех в мире времени на дорогу до работы

Жители Южной Кореи совершают самые долгие в мире поездки на работу, пишет The Korea Herald.

Среднестатистический житель Южной Кореи проводит в дороге на работу и обратно почти 1 час 48 минут в день. Это самый высокий показатель среди 43 исследованных стран, значительно превышающий глобальное среднее значение в 1 час 8 минут. Такие данные приведены в исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental Research Letters.

Реальность этих цифр на себе ежедневно ощущает 34-летний Ли Хан-со. Его путь от дома у станции метро «Намхансансон» до офиса IT-компании у станции «Университет Хонгик» занимает почти два с половиной часа.

«Хотя я уже привык, к тому времени, как возвращаюсь домой, я полностью вымотан. Я просто беру что-нибудь поесть и сразу ложусь спать», — делится он.

Медики бьют тревогу: столь длительные поездки негативно сказываются на психическом здоровье. Исследование больницы Samsung Kangbuk, проведенное в сентябре 2023 года среди более 24 тысяч офисных работников, показало прямую связь между временем в пути и чувством одиночества.

Так, у тех, чья дорога в одну сторону превышает 60 минут, риск ощущать одиночество в семейных отношениях был на 49% выше, а в социальных — на 36% по сравнению с теми, кто добирался за 30 минут или меньше. Любопытно, что наиболее уязвимой группой оказались те, кто водит машину. Среди пользователей общественного транспорта, велосипедистов и пешеходов значительного роста чувства одиночества не наблюдалось.

Ранее в Сеуле машинист на четыре минуты отошел в туалет и задержал отправление 125 поездов.