Исследование показало, что сладкая газировка приводит к депрессии

Новое исследование обнаружило статистическую связь между употреблением сладкой газировкой и депрессивным расстройством. Ученые предполагают, что ключевым промежуточным звеном может быть изменение микробиома кишечника — сложной микробной экосистемы, влияющей на работу мозга через ось «кишечник–мозг», пишет Psypost.

Исследование основано на данных 932 участников когортного проекта Марбург–Мюнстер: 405 пациентов с клинической депрессией и 527 здоровых людей. Участники заполняли опросники о пищевых привычках, оценивали симптомы депрессии, а часть из них предоставила образцы кала для анализа микробного состава методом секвенирования.

Результаты показали, что повышенное потребление газировки связано с более высокой вероятностью диагноза депрессии и более тяжелыми симптомами, прежде всего у женщин. У мужчин подобной зависимости выявлено не было.

При анализе микробиома исследователи обнаружили, что у женщин, регулярно употреблявших сладкие напитки, повышено содержание бактерии рода Eggerthella, ранее связанной с депрессивными состояниями. Также было выявлено уменьшение общего микробного разнообразия — признака менее стабильной кишечной среды.

Медиационный анализ показал, что Eggerthella объясняет небольшую, но статистически значимую часть эффекта — около 3,8% связи между сладкими напитками и диагнозом депрессии и около 5% связи с тяжестью симптомов.

Авторы подчеркивают, что результаты свидетельствуют об одной из возможных биологических цепочек влияния питания на психическое здоровье. Однако исследование носит наблюдательный характер и не может доказать причинно-следственную связь. Эксперты, не участвовавшие в проекте, отметили, что люди с депрессией могут просто чаще употреблять сладкие напитки из-за эмоционального переедания, а эффекты микробиома в работе невелики и требуют подтверждения более крупными и независимыми исследованиями.

