В Дагестане двух девушек оштрафовали за варку кофе над Вечным огнем

Жительниц Махачкалы оштрафовали по 2 млн рублей за варку кофе над Вечным огнем
close
Depositphotos

Двум жительницам Махачкалы, получившим условные сроки за приготовление кофе над пламенем Вечного огня, суд дополнительно назначил штрафы по 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

В мае Верховный суд республики признал женщин 1995 и 1986 годов рождения виновными в оскорблении памяти защитников Отечества. Речь шла о происшествии, произошедшем 3 июня 2023 года у памятника Воину-освободителю в махачкалинском парке имени Ленинского комсомола, где девушки готовили кофе в турках, используя огонь мемориала. Тогда им назначили год лишения свободы условно.

Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, апелляционная инстанция оставила прежнее условное наказание, но дополнила его крупными штрафами.

В ведомства при этом отметили, что женщины признали вину и пытались загладить поступок — приносили цветы к монументу, встречались с ветеранами и посещали детский дом.

Ранее судимый россиянин прикурил сигарету от пламени Вечного огня на Кубани.

