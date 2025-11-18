На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура устанавливает обстоятельства столкновения поезда с мусоровозом под Челябинском

Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП грузовика и поезда в Челябинской области
Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей

Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства столкновения грузового автомобиля с пассажирским поездом в Челябинской области. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что 18 ноября в 12:30 по местному времени на 214 километре перегона Есаульская-Ишалино пригородный поезд №7006 столкнулся с грузовиком.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

До этого сообщалось, что авария произошла недалеко от села Аргаяш. В результате удара мусоровоз перевернулся, одна из кабин поезда серьезно пострадала. На место прибыли оперативные службы.

На фотографиях, которые сделали очевидцы, мусоровоз лежит на боку. В результате ДТП есть пострадавшие.

Ранее в Мурманской области произошел сход грузовых вагонов с рельсов.

