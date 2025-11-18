Россиянин попал в реанимацию после ссоры с супругой

В Калининградской области мужчина попал в реанимацию после ссоры с женой

В Калининградской области мужчина попал в реанимацию после домашнего конфликта с супругой. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел 17 ноября в доме на Советском проспекте. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил «воспитать» жену, но та не пожелала слушать критику и ответила агрессией. Женщина взяла кухонный нож и четыре раза ударила им супруга.

С места ЧП пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина находится в реанимации.

В пресс-службе регионального ГУ МВД России заявили, что проводят проверку по факту случившегося. Подозреваемая уже призналась в содеянном. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд в Тверской области оправдал женщину, которая защищалась и ранила мужа ножом.