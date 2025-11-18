В РАН призвали «не тянуть» с полным запретом вейпов в России

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что в России давно пора запретить вейпы.

«Запретить их надо, запретить надо давно. Конечно, табачная мафия, по-другому ее назвать нельзя, будет все делать для того, чтобы (избежать этого — прим. ред.)», — заявил он.

Ученый добавил, что запрет необходим, потому что в случае сигарет вред приносит никотин, однако в случае вейпов человеку вредить само устройство, в которое можно «напихивать все, что хотите». Эксперт подчеркнул, что сейчас уже начали возникать болезни на фоне курения вейпов.

Онищенко отметил, что разговоры о полном запрете электронных сигарет ведутся уже давно, но было найдено оптимальное решение — их приравняли к табачной продукции.

Он подчеркнул, что «нытье» о том, что производящие компании тоже платят налоги не могут быть оправданы, поскольку ущерб системе здравоохранения от употребления вейпов гораздо серьезнее. Ученый призвал не тянуть с принятием решения.

До этого председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в конце 2026 года — сейчас документ еще прорабатывается.

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.