На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РАН призвали «не тянуть» с полным запретом вейпов в России

Академик РАН Онищенко: вейпы в России давно пора запретить
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА Новости заявил, что в России давно пора запретить вейпы.

«Запретить их надо, запретить надо давно. Конечно, табачная мафия, по-другому ее назвать нельзя, будет все делать для того, чтобы (избежать этого — прим. ред.)», — заявил он.

Ученый добавил, что запрет необходим, потому что в случае сигарет вред приносит никотин, однако в случае вейпов человеку вредить само устройство, в которое можно «напихивать все, что хотите». Эксперт подчеркнул, что сейчас уже начали возникать болезни на фоне курения вейпов.

Онищенко отметил, что разговоры о полном запрете электронных сигарет ведутся уже давно, но было найдено оптимальное решение — их приравняли к табачной продукции.

Он подчеркнул, что «нытье» о том, что производящие компании тоже платят налоги не могут быть оправданы, поскольку ущерб системе здравоохранения от употребления вейпов гораздо серьезнее. Ученый призвал не тянуть с принятием решения.

До этого председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что закон о полном запрете вейпов может вступить в силу в конце 2026 года — сейчас документ еще прорабатывается.

Ранее большинство россиян высказались за полный запрет вейпов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами