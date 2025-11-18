Посольство отреагировало на задержание россиянина в Сингапуре

Посольство РФ не располагает данными об обвинениях россиянину в Сингапуре

Посольство России в Сингапуре не располагает официальными сведениями о выдвинутых обвинениях против россиянина, задержанного по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.

«Не располагаем информацией о выдвинутых российскому гражданину обвинениях. По устным заявлениям следователя, речь идет о кибермошенничестве», — заявил он.

В пресс-службе посольства добавили, что заседание суда по делу назначено на 18 ноября.

3 октября сообщалось, что россиянина задержали в Сингапуре по запросу США. По неподтвержденной информации, мужчину обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Его планируют экстрадировать в США.

Российская дипмиссия направила запрос в полицию Сингапура и получила подтверждение этой информации. Они связались с окружением мужчины, передали ему данные местных адвокатов для оказания юридической помощи и держат ситуацию на оперативном контроле.

Ранее задержанного в Сингапуре россиянина оставили под стражей после первого суда.