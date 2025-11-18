На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог ответила, приводят ли орехи к набору веса

Диетолог Ромашина: орехи не приводят к набору веса
true
true
true
close
Dream79/Shutterstock/FOTODOM

Орехи и семечки не приводят к набору веса, если есть их в ограниченном количестве. Об этом рассказала диетолог, специалист по пищевому поведению Ольга Ромашина, передает Pravda.Ru.

Она отметила, что эти продукты являются источником полезных жиров, которые организм использует как строительный материал и помощника для обмена веществ.

«Поправляются ли конкретно от орехов и семечек ответа нет, потому что нет какого-то продукта конкретного, от которого человек поправляется», — сказала диетолог.

По ее словам, орехи имеют высокую калорийность, но и позволяют быстрее почувствовать сытость. Допустимое дневное количество — 20-30 г или около 10-12 орехов. Такое количество легко вписывается даже в строгий рацион, подчеркнула Ромашина.

Сотрудники Школы общественного здравоохранения Университета Лома-Линда (США) до этого установили, что регулярное употребление орехов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы исследования отметили, что орехи богаты ненасыщенными жирами, растительным белком и клетчаткой. Наибольшую пользу, по словам ученых, приносят миндаль, кешью и грецкие орехи.

Ранее врач рассказала, какие продукты необходимы организму зимой.

