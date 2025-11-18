На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье задержали банду, похитившую у иностранцев 15 млн рублей

В Подмосковье задержали троих участников группы, подозреваемых в нападении на двух иностранцев и хищении более 15 млн рублей. Об этом сообщили в МВД.

По данным полиции, ночью злоумышленники в масках проникли в частный дом в деревне Мисайлово. Внутри они напали на двух граждан одной из стран Восточной Азии: одного из мужчин связали, другого начали душить проводом и угрожать ножом, требуя деньги. Иностранец, опасаясь за жизнь, связался со знакомыми и попросил перевести на его криптокошелек свыше $195 тыс. (более 15 млн рублей), после чего отправил эти средства на кошелек, который диктовали нападавшие. Затем налетчики забрали у мужчин телефоны, 50 тыс. рублей наличными и скрылись.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по статье о разбое. Ведомство уточнило, что подозреваемых удалось установить в ходе оперативных мероприятий, после чего их задержали в Москве и Подмосковье при поддержке Росгвардии. Один из участников группы ранее привлекался к ответственности за грабеж.

Во время обысков у задержанных нашли мобильные телефоны, одежду, деньги и автомобиль, который, по версии следствия, использовался при нападении. Суд отправил всех троих под стражу.

Ранее в Чебоксарах подросток-наркоман с ножом взял в заложники мать и брата.

