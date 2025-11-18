На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РАН напомнили россиянам об эффективности прививки от гриппа

Онищенко: сделать прививку от гриппа еще не поздно
Depositphotos

Сделать прививку от гриппа еще не поздно, стопроцентной эффективности она не дает, но чаще всего эффект от вакцинации есть. Об этом в интервью РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Еще не поздно (привиться от гриппа — прим. ред.), поскольку пороги эпидемические не превышены в целом по стране. Понятно, что стопроцентной эффективности вакцина не дает», — заявил он.

По словам Онищенко, все зависит от состояния иммунной системы тех, кого прививают. Ученый объяснил, что даже в случае болезни человек будет переносить недомогание гораздо легче.

Он добавил, что по планам Минздрава необходимо привить около 70 млн человек из группы риска. Речь идет о школьниках, врачах и педагогах, а также пожилых людях с хроническими заболеваниями. Онищенко подчеркнул, что вакцинация не освобождает человека от заботы о своем здоровье. Важно одеваться по погоде, чтобы не получить никаких осложнений.

Кроме того, не стоит забывать о физической активности, особенно тем людям, кто работает в офисе. По его словам, нужно ходить на прогулки, не перемещаться на общественном транспорте в час пик, следить за питанием и сном.

Онищенко отметил, что в случае заражения одного из членов семьи следует изолировать людей с хроническими заболеваниями.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране эпидситуация по ОРВИ остается стабильной, однако специалисты отмечают рост доли вирусов гриппа в циркулирующих возбудителях. Согласно данным ведомства, с 40-й по 43-ю неделю наблюдения преобладают штаммы гриппа A(H3N2), известного как «гонконгский грипп». В рамках всероссийской кампании по вакцинации привито уже более 47,7 млн граждан, что составляет 32,3% населения страны.

Ранее вирусолог объяснила россиянам, как защититься от гриппа.

