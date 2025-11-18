Психолог рассказал, кто больше всего подвержен инфляции образа жизни

Инфляция образа жизни, когда расходы начинают опережать доходы, может затронуть представителей всех категорий населения, однако, большему риску подвержены молодые люди в возрасте до 25 лет, а также люди в состоянии стресса. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, молодые люди так могут пытаться сформировать свою идентичность. Помимо этого, некоторые, особенно из сферы блогинга, маркетинга, IT, креативных индустрий, таким образом могут пытаться демонстрировать успех. У людей в нестабильном эмоциональном состоянии проблема кроется в импульсивных покупках, которые они совершают на фоне стресса.

Психолог отметил, что с ростом дохода включается эффект «я заслужил», особенно если сотрудник получает повышение и входит в круг более статусных коллег.

«Вчерашний менеджер, который, например, довольствовался бесплатным кофе в офисе, начинает общаться с людьми, которые легко тратят 400 рублей на напиток. Он начинает испытывать желание соответствовать новому кругу, даже если их зарплаты в три раза выше», — пояснил Самбурский.

Он порекомендовал трезво оценивать свою финансовую реальность.

Исследование редакции «Т-Ж» совместно с Центральным университетом в рамках аналитического проекта T-Data (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что при пересечении россиянами порога заработка в 50 тыс. рублей расходы обгоняют доходы в 1,2 раза. То есть возникает инфляция образа жизни.

