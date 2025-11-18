Живущий в консульстве РФ в австралийском Сиднее россиянин Семен Бойков, известный как Aussie Cossack («Австралийский казак»), пожаловался на плохие условия содержания. Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам Бойкова, порядки в консульстве напоминают тюремные, он практически не может покидать свою комнату, а по зданию ему позволено передвигаться только в сопровождении охраны. Кроме того, ему запретили крестить в российском представительстве сына.
Бойков подчеркнул, что ни дня не чувствовал себя желанным гостем в здании консульства. Он считает, что его хотят заставить покинуть консульство РФ. Сам Бойков заявил, что ни в коем случае не уйдет из российского представительства.
Пророссийский активист Бойков живет в консульстве РФ в Сиднее с декабря 2022 года. Австралийские власти обвинили его в нападении на 72-летнего пенсионера на акции в поддержку Украины.
В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин предоставил Бойкову российское гражданство.
Ранее Бойков заявил о продемонстрированном властями Австралии несерьезном отношении к Зеленскому.