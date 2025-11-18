На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушка спасла ребенка, упавшего в канал в Петербурге

В Петербурге девушка спасла ребенка, упавшего в канал
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге случайная прохожая спасла девочку, упавшую в канал. Об этом сообщают «Известия».

Инцидент произошел 17 ноября в Красносельском районе города — малолетняя упала в один из каналов. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

Проходящая мимо девушка заметила ребенка в беде и незамедлительно бросилась на помощь. Очевидица помогла девочке выбраться на сушу.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин помогают самой спасительнице выбраться на берег, после чего она подходит к спасенной девочке и поправляет ей одежду.

Ранее мужчина упал в Неву возле петербургской Кунсткамеры.

