В российском городе у студента из-за вейпа начался приступ эпилепсии

В Перми у студента из-за вейпа начался приступ эпилепсии. Об этом сообщает 59.RU.

Инцидент произошел во дворе радиотехнического колледжа. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как девушка делает массаж сердца молодому человеку, лежащему на земле. Предварительно, юноше стало плохо в процессе курения вейпа — у него начался приступ эпилепсии. Его увезла скорая помощь, в медицинском учреждении его состояние оценили как удовлетворительное.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что студенту оказали медицинскую помощь, осмотрели и не обнаружили оснований для госпитализации. Там же отметили, что подобные приступы у молодого человека случались и ранее. Юношу направили в поликлинику для дальнейшего наблюдения за его состоянием.

Ранее врач объяснила, почему у петербургской школьницы начала слезать кожа от вейпа.