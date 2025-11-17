На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии допустили возможность изъятия ювелирных украшений у мигрантов

FT: в Британии могут начать изымать ювелирные украшения у нелегальных мигрантов
true
true
true
close
Carlos Jasso/Reuters

Власти Великобритании могут начать изымать у нелегальных мигрантов ювелирные украшения и другое имущество. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя МВД Соединенного Королевства.

«Речь идет о том, чтобы люди со средствами делали вклад в оплату своего проживания», — сказал источник.

Заместитель главы МВД Алекс Норрис в эфире телеканала Sky News заявил, что мера не затронет обручальные кольца. При этом, по его словам, изъятие ювелирных украшений не будет проходить на границе.

«Если кто-то приедет с чемоданом золотых колец, тогда это будет несколько иная ситуация, чем в случае с фамильными драгоценностям или личными вещами», — сказал замглавы ведомства.

В сентябре газета The Telegraph сообщила, что правительство Великобритании намерено использовать бывшие военные базы для размещения нелегальных мигрантов. Издание отметило, что основной целью размещения мигрантов в бывших военных базах — уменьшение расходов на содержание нелегалов в отелях.

Ранее в Британии выставили на продажу дорогие суперкары нелегального мигранта.

