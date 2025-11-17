На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус сбил трехлетнюю девочку в Новосибирске и уехал

В Новосибирске автобус сбил трехлетнюю девочку и уехал
ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске водитель автобуса сбил трехлетнюю девочку, которую мать переводила через дорогу, и уехал. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Первомайка».

Инцидент произошел сегодня в Первомайском районе у дома №86/1 на улице Вересаева. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №50, ехал со стороны улицы Твардовского и при повороте на улицу Паленко наехал на ребенка. Девочка 2022 года рождения переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, с ней была мать.

В результате ребенка доставили в медицинское учреждение. Подробной информации о ее состоянии не поступало. Правоохранители установили водителя, сбившего девочку — им оказался мужчина 1976 года рождения. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее трамвай сбил 11-летнюю девочку, опаздывавшую в школу в Екатеринбурге.

