На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Раскрыто участие главы союза промышленников Запорожья в многомиллионной афере

СК Запорожья обвинил главу союза промышленников в посредничестве во взятке
true
true
true
close
РИА Новости

Президенту Союза содействия развития промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Запорожской области в Telegram-канале.

По версии следствия, в феврале 2025 года фигурант уголовного дела выступил посредником при передаче взятки в размере 5 млн рублей представителю компании «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Отмечается, что эта сумма была передана чиновнику за обеспечение заключения договора аренды спецтехники с определенной организацией в рамках проведения капитального ремонта и содержания автодорог в регионе.

В Следкоме уточнили, что на данный момент обвиняемый находится под стражей. На его имущество наложен арест на сумму свыше 5 млн рублей.

До этого экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого заключили под стражу на два месяца. По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год бывший чиновник получал деньги от предпринимателей, в интересах которых он должен был совершать незаконные действия. Речь идет о выдаче субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров на сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, Витвицкий за денежное вознаграждение оказывал помощь в разрешении вопросов, возникающих в процессе фермерской деятельности, включая взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также надзорными, контрольными и другими учреждениями Новгородской области.

Ранее в Челябинске арестовали руководителя отдела собственной безопасности ГУ ФСИН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами