Раскрыто участие главы союза промышленников Запорожья в многомиллионной афере

Президенту Союза содействия развития промышленности и торговли Запорожской и Херсонской областей предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Запорожской области в Telegram-канале.

По версии следствия, в феврале 2025 года фигурант уголовного дела выступил посредником при передаче взятки в размере 5 млн рублей представителю компании «Управление автомобильными дорогами Запорожской области». Отмечается, что эта сумма была передана чиновнику за обеспечение заключения договора аренды спецтехники с определенной организацией в рамках проведения капитального ремонта и содержания автодорог в регионе.

В Следкоме уточнили, что на данный момент обвиняемый находится под стражей. На его имущество наложен арест на сумму свыше 5 млн рублей.

До этого экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого заключили под стражу на два месяца. По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год бывший чиновник получал деньги от предпринимателей, в интересах которых он должен был совершать незаконные действия. Речь идет о выдаче субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров на сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, Витвицкий за денежное вознаграждение оказывал помощь в разрешении вопросов, возникающих в процессе фермерской деятельности, включая взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также надзорными, контрольными и другими учреждениями Новгородской области.

Ранее в Челябинске арестовали руководителя отдела собственной безопасности ГУ ФСИН.