Расположенные под открытым небом скульптуры «Музеона» обследуют и отреставрируют

Более 80 арт-объектов «Музеона» заберут на обследование и реставрацию
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

В парке искусств «Музеон» приведут в порядок арт-объекты, расположенные под открытым небом. 80 из них вывезут на обследование и реставрацию, в том числе несколько памятников советской эпохи и конца 1990-х годов, а также статуи из сада белокаменных скульптур, сделанные из известняка, сообщается на сайте mos.ru.

В пресс-службе Парка Горького уточнили, что в ходе ежегодного планового осмотра было выявлено неудовлетворительное либо критическое состояние постаментов и конструкций более чем 80 скульптур.

Для предотвращения утраты культурных ценностей и для безопасности посетителей принято решение о перемещении объектов в места хранения для дальнейшего обследования.

Отмечается, что памятники из фондов парка восстанавливают регулярно. В частности, каждый год в парке реставрируют десятки объектов — как на месте, так и с вывозом на специальные площадки.

При этом подчеркивается, что столь масштабные работы по сохранению коллекции скульптур, как в этом году, будут проводиться впервые.

Сообщается, что ряд предметов из коллекции могут направить во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря.

