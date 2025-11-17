В профсоюзе работников народного образования назвали встречу с Путиным позитивной

Встреча президента России Владимира Путина с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым носила позитивный характер, глава государства активно включен и видит те вопросы, которыми занимаются профсоюзы. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампредседателя Общероссийского профсоюза работников народного образования и науки (ОПО) Виктор Шабельник.

«Встреча может стать новым витком развития для профсоюзного движения, поскольку совместная работа профсоюза и государства способна повлиять на многие процессы для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. Как отметил наш руководитель профсоюза, его действие распространяется не только на членов профсоюза, но и на других работников сферы», — отметил Шабельник.

Он добавил, что одним из актуальных направлений работы профсоюзов сегодня является наставничество. По словам Шабельника, старшие коллеги, курируя молодежь, способствуют ее профессиональному развитию.

Он также подчеркнул, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выполняет важнейшую государственную функцию по защите трудовых прав граждан. «Профсоюз может гораздо быстрее получать обратную связь от участников трудового процесса, включая обучающихся, оперативно выявлять нарушения и совместно с работодателями их отрабатывать», — отметил он.

Заместитель председателя профсоюза также подтвердил, что деятельность ФНПР оказывает положительное влияние на рынок труда в России. В числе недавних инициатив Шабельник назвал совместную работу профсоюза образования и Миноборнауки по разработке новых стипендий президента и правительства России для обучающихся.

Он отметил также, что работа с молодежью остается одним из приоритетов профсоюзного движения. В частности, профсоюз образования охватывает около 1,5 млн членов, и взаимодействие с министерствами происходит практически ежедневно. По словам Шабельника, подготовка будущих работников к участию в профсоюзной деятельности начинается со студенческой скамьи.

Ранее сообщалось, что глава государства на встрече с руководителем ФНПР назвал его ведущим профсоюзным объединением в стране, самым крупным и наиболее эффективно работающим. Черногаев в свою очередь также рассказал о законодательных инициативах профсоюзов, защите трудовых прав работников в судах и работе с молодыми членами профсоюзных организаций.