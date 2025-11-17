Мужчина нашел золото на €700 тысяч, когда выкапывал бассейн в своем саду

LADBible: во Франции мужчина нашел в своем саду золото на €700 тысяч

Француз нашел золото на €700 тысяч, когда выкапывал бассейн в своем саду, пишет LADBible.

Хозяин, который владел домом лишь год, решил обновить участок и выкопать котлован под бассейн. Но вместо привычного слоя земли рабочие наткнулись на несколько плотно запечатанных пластиковых пакетов. Внутри оказались пять золотых слитков и большое количество монет — все аккуратно упаковано, будто спрятано намеренно.

Местные СМИ отмечают, что золото лежало неглубоко, всего в нескольких десятках сантиметров от поверхности. Мужчина сразу уведомил о своей находке Региональное управление культурных дел, которое обязано проверять подобные клады на археологическую ценность, историческую значимость и возможное криминальное происхождение.

Экспертиза установила, что слитки и монеты не являются археологическим артефактом: возраст находки — примерно 15–20 лет. Каждое изделие было снабжено индивидуальным номером, благодаря чему власти смогли проследить путь золота и выяснить, что оно было переплавлено легальной компанией в Лионе. Криминального следа не обнаружено.

Хотя во Франции все, что может относиться к археологии, подлежит обязательному декларированию, в данном случае сыграл роль другой закон — Гражданский кодекс XIX века, согласно которому «право собственности на сокровище принадлежит тому, кто обнаружил его на своей собственной земле, если никто другой не может доказать свое право на него».

Так как бывшего владельца участка уже нет в живых, претендентов на золото не нашлось. Поэтому через шесть месяцев проверок француз получил официальное разрешение оставить находку себе.

