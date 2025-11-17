Сотрудники полиции задержали педофила в Москве

Полиция задержала в Москве мужчину, который заводил общение с несовершеннолетними девочками в интернете, после чего совращал их. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК России по столице.

По данным ведомства, в январе 2024 года 38-летний мужчина начал общение в интернете с 11-летней девочкой, в ходе которого он просил ее присылать интимные фотографии и отправлял ей такие видео сам. При встрече задержанный совершил в отношении девочки насилие «сексуального характера».

Кроме того, в СК утверждают, что в октябре текущего года его жертвой стала 13-летняя школьница.

«По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело проходит по пункту «б» части 4 статьи 132 УК (иные насильственные действия сексуального характера), части 3 статьи 134 УК (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), а также по части 2 статьи 135 УК (развратные действия). В настоящий момент следователи проводят проверку по факту причастности мужчины к аналогичным преступлениям.

Ранее бывший тренер из Екатеринбурга изнасиловал девочку в подъезде и получил срок.