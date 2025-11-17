На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники полиции задержали педофила в Москве

СК: в Москве задержан мужчина, совращавший малолетних девочек в интернете
true
true
true
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Полиция задержала в Москве мужчину, который заводил общение с несовершеннолетними девочками в интернете, после чего совращал их. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления СК России по столице.

По данным ведомства, в январе 2024 года 38-летний мужчина начал общение в интернете с 11-летней девочкой, в ходе которого он просил ее присылать интимные фотографии и отправлял ей такие видео сам. При встрече задержанный совершил в отношении девочки насилие «сексуального характера».

Кроме того, в СК утверждают, что в октябре текущего года его жертвой стала 13-летняя школьница.

«По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уголовное дело проходит по пункту «б» части 4 статьи 132 УК (иные насильственные действия сексуального характера), части 3 статьи 134 УК (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), а также по части 2 статьи 135 УК (развратные действия). В настоящий момент следователи проводят проверку по факту причастности мужчины к аналогичным преступлениям.

Ранее бывший тренер из Екатеринбурга изнасиловал девочку в подъезде и получил срок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами