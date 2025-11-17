Россиянам назвали опасный способ хранения сковородок

В Роскачестве призвали россиян не хранить сковородки и другую посуду в духовом шкафу, чтобы избежать рисков для пищевой безопасности. Об этом Life.ru заявили в пресс-службе организации.

Эксперты объяснили, что главной опасностью при хранении сковородок в духовке является перекрестное загрязнение. По их словам, даже тщательно вымытая посуда может сохранять микрочастицы жира и остатки старой пищи, которые при нагревании становятся благоприятной средой для развития бактерий. В итоге они могут повлиять на качество новых блюд, которые будут готовиться в духовке.

В Роскачестве отметили, что при повторном нагревании жир выделяет вредные соединения и усиливает неприятные запахи. Особенно это касается той посуды, в которой готовились разные продукты — мясо, рыба и овощи.

По словам экспертов, сковородки следует хранить в отдельном шкафу или на специальных держателях вне духовки.

