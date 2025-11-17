На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали опасный способ хранения сковородок

В Роскачестве призвали россиян отказаться от хранения сковородок в духовке
Ingram Images/Global Look Press

В Роскачестве призвали россиян не хранить сковородки и другую посуду в духовом шкафу, чтобы избежать рисков для пищевой безопасности. Об этом Life.ru заявили в пресс-службе организации.

Эксперты объяснили, что главной опасностью при хранении сковородок в духовке является перекрестное загрязнение. По их словам, даже тщательно вымытая посуда может сохранять микрочастицы жира и остатки старой пищи, которые при нагревании становятся благоприятной средой для развития бактерий. В итоге они могут повлиять на качество новых блюд, которые будут готовиться в духовке.

В Роскачестве отметили, что при повторном нагревании жир выделяет вредные соединения и усиливает неприятные запахи. Особенно это касается той посуды, в которой готовились разные продукты — мясо, рыба и овощи.

По словам экспертов, сковородки следует хранить в отдельном шкафу или на специальных держателях вне духовки.

До этого издание Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов сообщило, что посуду лучше мыть при температуре выше 45 градусов. Благодаря этому удастся эффективно избавиться от жира, грязи и бактерий, особенно после сырого мяса или яиц.

Ранее россиян предупредили, какие решения при проектировании испортят кухню.

