Россиянка осталась без 9 миллионов, пытаясь разбогатеть

В Калининградской области женщина осталась без 9 млн, пытаясь разбогатеть
Shutterstock

В Нестерове 51-летняя местная жительница в попытке разбогатеть осталась без сбережений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России по Калининградской области.

Как установили правоохранители, женщина клюнула на объявление аферистов о возможности заработать на бирже.

«Доверившись злоумышленникам, она в течение недели перечисляла через мобильное приложение банка денежные средства. Вскоре женщина поняла, что вывести заработанные деньги и вложенные средства не удастся, так как общалась она с дистанционными мошенниками», — уточнили в ведомстве, добавив, что потерпевшая понесла ущерб в размере 9,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники от имени сотрудников УК просят россиян предоставить личные данные.

