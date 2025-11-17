Гардеробщица в российском колледже встречала курсантов в полуголом виде и попала на видео

В Мурманском морском рыбопромышленном колледже курсантов встречала гардеробщица в нижнем белье. Учащиеся сняли девушку на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал »Мурманск сейчас».

На кадрах девушка в брюках и одном бюстгальтере принимает у курсантов верхнюю одежду.

Одни подписчики канала в комментариях шутливо предположили, что у гардеробщицы «отправила всю свою одежду в стирку». Другие высказали опасения относительно ментального здоровья девушки и предложили вызвать врачей.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина разгуливал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, причем нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а потом выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Ранее на видео попало, как россиянка в нижнем белье оделась на дороге.