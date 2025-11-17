На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гардеробщица в российском колледже встречала курсантов в полуголом виде и попала на видео

В Мурманском колледже гардеробщица встречала курсантов в полуголом виде
true
true
true

В Мурманском морском рыбопромышленном колледже курсантов встречала гардеробщица в нижнем белье. Учащиеся сняли девушку на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал »Мурманск сейчас».

На кадрах девушка в брюках и одном бюстгальтере принимает у курсантов верхнюю одежду.

Одни подписчики канала в комментариях шутливо предположили, что у гардеробщицы «отправила всю свою одежду в стирку». Другие высказали опасения относительно ментального здоровья девушки и предложили вызвать врачей.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде голый мужчина разгуливал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина трогает себя на дороге, причем нижегородец сначала идет по пешеходному переходу, а потом выходит на проезжую часть. На записи также заметно, как мимо нарушителя проезжает черный легковой автомобиль.

Ранее на видео попало, как россиянка в нижнем белье оделась на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами