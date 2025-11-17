Новые сроки обучения в российских вузах объяснили «заказом» работодателей

При пересмотре сроков обучения в российских вузах в первую очередь учитывалось мнение работодателей – именно они «заказали» такие изменения для отдельных специальностей, заявил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Затронет это только те сферы, где четырех лет крайне мало, объяснил он НСН.

«Эта работа идет уже два года после решения об уходе из Болонской системы и переходе на образование, в основе которого лежит подготовка специалистов, в том числе, с учетом его особенностей в России, — подчеркнул депутат. — В этой работе принимали участие большое количество заказчиков, представители отраслей, производства, министерств, которым потом с этими студентами и работать. Именно они определяли необходимые сроки подготовки».

По мнению Метелева, в конечном итоге удалось взять лучший опыт, существовавший до Болонской системы, а затем адаптировать его на современные требования рынка труда. С прогнозами о возможном дефиците на рынке труда из-за слишком долгой учебы специалистов парламентарий не согласился – по его словам, кадров меньше не станет, зато они будут более подготовленными. На многих направлениях четырех лет образования недостаточно, а шестилетний период введут лишь для некоторых профессий, подчеркнул он.

Среди других новых трендов, которые будут учитываться в пересмотре подходов к высшему образованию, депутат выделил внедрение в рабочие процессы технологий искусственного интеллекта, подчеркнув, что сегодня на ИИ неизбежно будет перекладываться все больше функций.

Напомним, накануне в Минобрнауки сообщили, что в новой системе высшего образования, переход к которой начнется в 2026–2027 учебном году, срок обучения не будет единым – он будет определяться временем, необходимым для качественной подготовки по той или иной выбранной специальности. Так, для инженеров, врачей и учителей срок обучения составит пять лет. Для сферы туризма и индустрии гостеприимства будут четырехлетние программы, а по более сложным и наукоемким направлениям предусмотрен шестилетний период подготовки.

