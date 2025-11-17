Россиянин ремонтировал квартиру и обнаружил в потолке неприятный сюрприз

В Омске мужчина вскрыл потолок во время ремонта и обнаружил там ртуть

Житель Омска во время ремонта квартиры обнаружил в потолке скопление ртути. Об этом сообщает издание Om1 в Telegram-канале.

Мужчина проживает в доме на проспекте Мира. По его словам, он демонтировал потолочную плитку, после чего на него потек металл. Омич снял ртуть на видео — на кадрах металл сбивается в большие капли и перекатывается по полу.

Житель отметил, что связался с управляющей компанией, чтобы ее представители утилизировали опасную находку, но там его перенаправили в МЧС. В Управлении ГО и ЧС семье пояснили, что по закону, за утилизацию металла отвечают коммунальные службы, которые обязаны заключить договор с уполномоченной организацией.

После публикации в СМИ спасатели выехали по адресу для устранения проблемы.

