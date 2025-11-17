На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радиостанция Судного дня» передала еще два загадочных сообщения

Радио Судного дня УВБ-76 передало сообщения «лесолед» и «оцинковщик»
Shutterstock

«Радиостанция Судного дня» передала еще два загадочных сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 06847 ОЦИНКОВЩИК 5176 3559; НЖТИ 77858 ЛЕСОЛЕД 6302 3118», — прозвучало в эфире.

Незадолго до этого радиостанция передала слово «жеребость» после временного прекращения вещания.

14 ноября Радиостанция УВБ-76 сообщила, что приостанавливает трансляцию сигнала из-за попадания беспилотного летательного аппарата по подстанции.

Станция УВБ-76 функционирует с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, что принесло ей прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку существует версия, что она была создана в СССР в разгар Холодной войны и, по некоторым данным, продолжает использоваться Россией для секретной связи.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала сообщение, связанное с Крымом.

