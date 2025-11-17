На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Организаторы «НПБК. Эффективность» открыли прием заявок на IX сезон

Регистрация на «НПБК. Эффективность» продлится до 27 марта 2026 года
Пресс-служба премии «НПБК. Эффективность»

Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК) объявил о старте приема заявок на IX сезон премии «НПБК. Эффективность», который продлится до 27 марта 2026 года, сообщает пресс-служба премии.

Организаторы отметили, что в новом сезоне будет усовершенствована система оценивания. В каждой номинации были установлены четкие критерии, благодаря которым участники смогут заранее понимать подход жюри к анализу стратегий и бизнес-результатов.

«Мы стремимся к тому, чтобы «НПБК. Эффективность» выступала отраслевым стандартом профессиональной оценки. Прозрачная система оценки — это фундамент доверия, на котором строится зрелость рынка», — отметил первый вице-президент АКАР, генеральный директор ЦРБК Валентин Смоляков.

В этом сезоне среди номинаций будут «Генеративный искусственный интеллект», «Развитие HR-бренда», «Бизнес-креатив» и другие. Также особое внимание уделят кампаниям, созданным с учетом специфики отрасли.

«Профессиональное сообщество нуждается в четких, верифицированных стандартах, которые отражают зрелость отрасли. «НПБК. Эффективность» — это инструмент системного развития: от культуры планирования до культуры измерения», — рассказала генеральный продюсер «НПБК. Эффективность» Валерия Мегрибанова.

По результатам премии традиционно будет сформирована основа «Рейтинга бизнес-эффективности НПБК».

Кроме того, лауреаты премии «Топ-менеджеры НПБК» автоматически войдут в экспертный совет премии «НПБК. Эффективность».

Генеральный стратегический партнер «Национальной премии бизнес-коммуникаций. Эффективность» — Rambler&Co.

