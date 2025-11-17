«Начал с кухни таскать ножи»: россиянка стала бояться взятого под опеку ребенка

Жительница Читы рассказала, что стала бояться взятого под опеку ребенка. Ее слова приводит Chita.ru.
По данным издания, женщина по имени Надежда усыновила семилетнего Сашу и его пятилетнего брата Колю. По словам женщины, детей ей описывали как замечательных. С ними она общалась по видеосвязи. Когда сотрудники передавали Надежде детей, ей также вручили справку о минимальной мозговой дисфункции у старшего.
О документе женщина вспомнила после того, как заметила странности в поведении Саши. Как рассказала сама опекун, мальчик брал с кухни ножи, срезал шерсть животным.
«Саша начал с кухни таскать ножи. Коту обрил шерсть на шее, собаке сзади нанес рану. Я спрашиваю: «Зачем?» Он отвечает: «Я не знаю», - сообщила Надежда.
Она спрятала ножи, после чего он якобы что-то подлил ей в лекарство, но заявил, что это была вода.
Саша также бил брата, кусал и приставал.
«Стала разговаривать с обоими. Оказалось, что в детдоме такое уже было – Саша с тремя мальчиками к Коле приставал», – рассказала Надежда.
Она добавила, что общалась с сотрудниками детдома, но там ей сказали, что так дети в этом возрасте познают мир.
Женщина хочет отказаться от старшего, но ей якобы заявили, что в таком случае в детдом вернут и младшего. На данный момент в ситуации разбираются сотрудники СК РФ.
Ранее девочка собрала банду школьников, которая избивала детей в российском регионе.