Россиян предупредили об ответственности за порчу имущества на работе

Если сотрудник повредил на работе имущество компании, то это может повлечь за собой серьезное взыскание вплоть до месячного заработка. Многое в этом вопросе зависит от того, намеренное или по неосторожности произошел инцидент, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Материальная ответственность работника определяется согласно ТК РФ. Она предусмотрена для случаев, если удастся доказать, что сотрудник причинил ущерб намеренно, был в состоянии опьянения либо повредил имущество в ходе правонарушений, пояснила Ганькина. Ответственность человек несет в пределах своего месячного заработка, но при этом работодатель может отказаться от взыскания, добавила эксперт.

«Важно понимать, что процедура взыскания строго регламентирована. Работодатель не имеет права просто удержать сумму из зарплаты. Он должен провести служебное расследование, затребовать у сотрудника письменное объяснение и издать соответствующий приказ», — подчеркнула специалист Роскачества.

Она также добавила, что сотрудник может обжаловать решение руководителя – для этого нужно обратиться в госинспекцию труда или в суд.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина отметила, что в ТК РФ четко регламентированы сроки уведомления и процедуры увольнения. Так, работодатель может уволить сотрудника за прогул, разглашение коммерческой тайны или при ликвидации компании. Кроме того, сотрудник также может самостоятельно уволиться за один день при согласии сторон с момента подачи заявления на увольнение по собственному желанию.

