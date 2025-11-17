На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об ответственности за порчу имущества на работе

Роскачество: за повреждение имущества на работе грозит серьезное взыскание
true
true
true
close
AlexPhotoStock/Shutterstock/FOTODOM

Если сотрудник повредил на работе имущество компании, то это может повлечь за собой серьезное взыскание вплоть до месячного заработка. Многое в этом вопросе зависит от того, намеренное или по неосторожности произошел инцидент, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Материальная ответственность работника определяется согласно ТК РФ. Она предусмотрена для случаев, если удастся доказать, что сотрудник причинил ущерб намеренно, был в состоянии опьянения либо повредил имущество в ходе правонарушений, пояснила Ганькина. Ответственность человек несет в пределах своего месячного заработка, но при этом работодатель может отказаться от взыскания, добавила эксперт.

«Важно понимать, что процедура взыскания строго регламентирована. Работодатель не имеет права просто удержать сумму из зарплаты. Он должен провести служебное расследование, затребовать у сотрудника письменное объяснение и издать соответствующий приказ», — подчеркнула специалист Роскачества.

Она также добавила, что сотрудник может обжаловать решение руководителя – для этого нужно обратиться в госинспекцию труда или в суд.

До этого директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина отметила, что в ТК РФ четко регламентированы сроки уведомления и процедуры увольнения. Так, работодатель может уволить сотрудника за прогул, разглашение коммерческой тайны или при ликвидации компании. Кроме того, сотрудник также может самостоятельно уволиться за один день при согласии сторон с момента подачи заявления на увольнение по собственному желанию.

Ранее россиянам объяснили, должна ли оплачиваться работа во время отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами