В Казахстане объявили в международный розыск известного треш-стримера

Финмониторинг Казахстана объявил в международный розыск белорусского треш-блогера Андрея Бурима, известного под псевдонимом Mellstroy. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

Он подозревается в рекламе онлайн-казино.

«Для продвижения онлайн-казино блогер Андрей Бурим объявил серию розыгрышей и челленджей», — говорится в публикации.

За данные о его местонахождении ведомство гарантирует «вознаграждение и анонимность».

В ноябре суд Центрального района Минска признал экстремистскими материалами каналы блогера Mellstroy на всех интернет-площадках.

В 2024 году СМИ писали, что Mellstroy объявлен в розыск в России и Белоруссии.

В последние годы мужчина прославился в интернете тем, что раздавал десятки миллионов рублей за унизительные челленджи, а также за приветы от самых известных в мире блогеров, футболистов, музыкантов и даже от президентов Литвы и Северного Кипра.

В 2021 году Бурим был приговорен в России к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что российских подростков начали массово обманывать фейковые блогеры.