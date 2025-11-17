В Госдуме рассказали об активном применении мошенниками новых технологий

Мошенники постоянно адаптируют распространенные классические схемы обмана по телефону и через иностранные мессенджеры. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он отметил, что злоумышленники продолжают активно адаптироваться к новым технологиям и превращают социальную инженерию в целую индустрию. Мошенники используют базы утечек, персонализированные обращения и созданные с помощью нейросетей поддельные голоса родственников.

Депутат подчеркнул, что одним из самых заметных трендов 2025 года стали случаи использования искусственного интеллекта для имитации общения (дипфейк-звонки). С его помощью создаются реалистичные аудио- и видеосообщения от имени сотрудников банков, следователей или близких людей, что усиливает эффект психологического воздействия и снижает способность критически оценивать ситуацию.

14 ноября сообщалось, что силовики закрыли два Telegram-канала, обеспечивавших мошенников аккаунтами.

Ранее МВД России рассказало о способах получения доступа к чужим геоданным.