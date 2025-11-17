На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали об активном применении мошенниками новых технологий

Депутат Немкин: мошенники адаптируют классические схемы обмана
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники постоянно адаптируют распространенные классические схемы обмана по телефону и через иностранные мессенджеры. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он отметил, что злоумышленники продолжают активно адаптироваться к новым технологиям и превращают социальную инженерию в целую индустрию. Мошенники используют базы утечек, персонализированные обращения и созданные с помощью нейросетей поддельные голоса родственников.

Депутат подчеркнул, что одним из самых заметных трендов 2025 года стали случаи использования искусственного интеллекта для имитации общения (дипфейк-звонки). С его помощью создаются реалистичные аудио- и видеосообщения от имени сотрудников банков, следователей или близких людей, что усиливает эффект психологического воздействия и снижает способность критически оценивать ситуацию.

14 ноября сообщалось, что силовики закрыли два Telegram-канала, обеспечивавших мошенников аккаунтами.

Ранее МВД России рассказало о способах получения доступа к чужим геоданным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами