В Бельгии разъяснили, как будут действовать выданные россиянам шенгенские визы

Ранее выданные Бельгией для граждан России шенгенские визы будут действовать и после введения Европейским союзом новых ограничений. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

В ведомстве подчеркнули, что решение Евросоюза об ограничениях для россиян не имеет обратной силы. Оно будет применяться лишь к визам, которые выдаются после 8 ноября. Те, кто имеют действующую многократную визу, продолжат ей пользоваться до истечения срока действия.

В МИД Бельгии отметили, что новые ограничения на выдачу многократных виз не распространяются на близких родственников российских граждан, легально проживающих в Европейском союзе, на близких родственников граждан ЕС и на работников транспортной сферы. Кроме того, они никак не влияют на подачу или принятие заявлений к рассмотрению.

7 ноября Европейская комиссия сообщила о введении ограничения на выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно обновленным правилам, россиянам теперь потребуется подавать заявку на оформление визы при каждой запланированной поездке в страны Евросоюза. По словам авторов инициативы, такая политика направлена на более тщательную проверку заявителей с целью минимизировать любые потенциальные угрозы безопасности для европейских государств.

Ранее в МИД пообещали ответить ЕС на запрет многократных виз для россиян.