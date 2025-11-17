На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бельгии разъяснили, как будут действовать выданные россиянам шенгенские визы

Выданные Бельгией россиянам многократные шенгенские визы продолжают действовать
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Ранее выданные Бельгией для граждан России шенгенские визы будут действовать и после введения Европейским союзом новых ограничений. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

В ведомстве подчеркнули, что решение Евросоюза об ограничениях для россиян не имеет обратной силы. Оно будет применяться лишь к визам, которые выдаются после 8 ноября. Те, кто имеют действующую многократную визу, продолжат ей пользоваться до истечения срока действия.

В МИД Бельгии отметили, что новые ограничения на выдачу многократных виз не распространяются на близких родственников российских граждан, легально проживающих в Европейском союзе, на близких родственников граждан ЕС и на работников транспортной сферы. Кроме того, они никак не влияют на подачу или принятие заявлений к рассмотрению.

7 ноября Европейская комиссия сообщила о введении ограничения на выдачу новых многоразовых шенгенских виз гражданам России. Согласно обновленным правилам, россиянам теперь потребуется подавать заявку на оформление визы при каждой запланированной поездке в страны Евросоюза. По словам авторов инициативы, такая политика направлена на более тщательную проверку заявителей с целью минимизировать любые потенциальные угрозы безопасности для европейских государств.

Ранее в МИД пообещали ответить ЕС на запрет многократных виз для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами