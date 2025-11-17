МВД России рассказало о способах получения доступа к чужим геоданным

МВД: мошенники получают доступ к геоданным россиян с помощью анализа IP и cookie

Мошенники чаще всего получают доступ к геоданным россиян с помощью анализа их IP-адреса и файлов cookie. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МВД России.

Еще одним распространенным способом является использование служб геолокации с доступом к GPS.

«Сбор данных осуществляется мобильными устройствами при предоставлении пользователем разрешения сторонним интернет-ресурсам», — рассказали в ведомстве.

Угрозу кражи геоданных также создает автоматическое сохранение геоданных и метаданных пользователей в файлах фотографий устройств при соответствующих настройках. Кроме того, сбор данных о местонахождении россиян ведется через анализ открытых данных, размещенных в социальных сетях.

Несмотря на то, что сбор геоданных напрямую не несет угрозы, он может использоваться для создания условий для хищений денежных средств.

До этого мошенники выманили у водителя автомобиль, уверяя его, что его данные известны мошенникам.

Неизвестные представились мужчине сотрудниками правоохранительных органов и уверили его, что его персональные данные стали известны мошенникам, из-за чего он может потерять сбережения и имущество.

