На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МВД России рассказало о способах получения доступа к чужим геоданным

МВД: мошенники получают доступ к геоданным россиян с помощью анализа IP и cookie
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники чаще всего получают доступ к геоданным россиян с помощью анализа их IP-адреса и файлов cookie. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МВД России.

Еще одним распространенным способом является использование служб геолокации с доступом к GPS.

«Сбор данных осуществляется мобильными устройствами при предоставлении пользователем разрешения сторонним интернет-ресурсам», — рассказали в ведомстве.

Угрозу кражи геоданных также создает автоматическое сохранение геоданных и метаданных пользователей в файлах фотографий устройств при соответствующих настройках. Кроме того, сбор данных о местонахождении россиян ведется через анализ открытых данных, размещенных в социальных сетях.

Несмотря на то, что сбор геоданных напрямую не несет угрозы, он может использоваться для создания условий для хищений денежных средств.

До этого мошенники выманили у водителя автомобиль, уверяя его, что его данные известны мошенникам.

Неизвестные представились мужчине сотрудниками правоохранительных органов и уверили его, что его персональные данные стали известны мошенникам, из-за чего он может потерять сбережения и имущество.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников с «выплатами ветеранам труда».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами