Жителей Ивановской области предупредили об угрозе атаки БПЛА

Власти Ивановской области заявили об угрозе атаки беспилотников
true
true
true
close
Антон Вергун/РИА Новости

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Ивановской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие», — отмечается в сообщении.

Это уже шестой регион, где в ночь на понедельник, 17 ноября, объявлена беспилотная опасность. До этого аналогичные предупреждения МЧС разослало жителям Татарстана, Самарской, Ульяновской области и Чувашии. А в Пензенской области об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Аэропорты Пензы и Тамбова (Донское) приостановили прием и отправку воздушных судов

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. В случае налета дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее министр США назвал дроны «угрозой масштаба всего человечества».

