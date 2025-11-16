Бабушка расчлененного мальчика рассказала о его исчезновении

Бабушка расчлененного мальчика сообщила, что из дома его увел отчим

Бабушка убитого мальчика, голову которого выловили в столичном пруду, заявила, что ее внука из дома увел отчим. Об этом сообщает в Telegram-канале подмосковная прокуратура.

Женщина рассказала, что больше мальчика не видела.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружили рюкзак с головой шестилетнего ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре его тело без отпиленной лобзиком головы нашли в сумке на балконе квартиры в Балашихе.

По предварительной информации, мать ребенка пыталась скрыть случившееся и отвезла голову ребенка на столичный пруд. От других останков они с сожителем тоже планировали избавиться. В расправе над мальчиком подозревают его отчима. Мать и ее сожителя задержали.

СМИ узнали, что 31-летняя женщина переехала из Пензенской области, чтобы учиться в столичном университете. Однако спустя два года бросила учебу и начала работать сначала курьером, а потом продавцом в супермаркетах. Из последнего ее уволили за «регулярный перегар». Она часто брала микрозаймы и задолжала около 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось о психических проблемах и галлюцинациях у матери расчлененного ребенка.