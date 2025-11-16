На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В СК рассказали о последствиях затопления судна у берегов Териберки

У берегов Териберки после затопления судна утечки нефтепродуктов нет
true
true
true
close
Северо-Западная транспортная прокуратура

Угроза загрязнения акватории Баренцева моря в результате инцидента с двумя маломерными судами у поселка Териберка отсутствует, разлива нефтепродуктов не допущено. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве подчеркнули, что в результате сильного шторма от причала открепили два рыболовных судна без пассажиров. Одно из них оказалось затоплено, местонахождение второго — устанавливается.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено», — говорится в заявлении.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено», — говорится в заявлении.

Инцидент с суднами в Мурманской области произошел 14 ноября. В ведомстве уточнили, что речь идет о маломерных судах «Сарган» и «Надежда», которые унесло в море в районе губы Лодейной. Как только погода улучшится, собственники кораблей смогут начать их подъем. Мурманская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее на Камчатке лавина снесла буровую установку с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами