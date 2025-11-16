В СК рассказали о последствиях затопления судна у берегов Териберки

У берегов Териберки после затопления судна утечки нефтепродуктов нет

Угроза загрязнения акватории Баренцева моря в результате инцидента с двумя маломерными судами у поселка Териберка отсутствует, разлива нефтепродуктов не допущено. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве подчеркнули, что в результате сильного шторма от причала открепили два рыболовных судна без пассажиров. Одно из них оказалось затоплено, местонахождение второго — устанавливается.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено», — говорится в заявлении.

Инцидент с суднами в Мурманской области произошел 14 ноября. В ведомстве уточнили, что речь идет о маломерных судах «Сарган» и «Надежда», которые унесло в море в районе губы Лодейной. Как только погода улучшится, собственники кораблей смогут начать их подъем. Мурманская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства инцидента.

