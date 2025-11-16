В Госдуме ответили на информацию о повышении пенсионного возраста в России

В России нет предпосылок к повышению пенсионного возраста, заявила News.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Нет абсолютно никаких предпосылок для увеличения пенсионного возраста», — подчеркнула она.

Бессараб сказала, что появилась информация, что скоро якобы страховые пенсии по старости будут назначать проактивно, и пояснила, что этого не будет, так как в настоящее время, согласно законодательству, по достижении пенсионного возраста россияне имеют право выбора — или выйти на пенсию, или продолжать работать, накапливая пенсионные баллы и тогда за каждый год работы ему прибавят три индивидуальных пенсионных коэффициента, но не более трех.

Депутат обратила внимание, что это действующая норма, а не новая законодательная инициатива.

Ранее Бессараб рассказала, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, будут ли пересматриваться пенсии депутатов Госдумы.