В нацпарке «Сочи» обрушилось одно из старейших деревьев

В Сочи упал 130-летний ликвидамбр из исторической аллеи Дендрария
ФГБУ Сочинский национальный парк

В сочинском Дендрарии минувшей ночью обрушилось одно из старейших деревьев нижней части парка — ликвидамбр смолоносный приблизительного возраста 130 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В национальном парке «Сочи» рассказали, что дерево располагалось у начала исторической аллеи XIX века.

Высота ликвидамбра достигала 33 метра, а охват ствола — 223 см. Представители парка добавили, что падение дерева произошло без ущерба для объектов инфраструктуры.

Древесина будет направлена в деревообрабатывающий цех национального парка. Ее могут использовать для создания сувенирной продукции, которая может поступить в павильоны обслуживания посетителей.

1 ноября сообщалось, что дерево рухнуло на пожилую пару, которая гуляла на территории «Монумента Славы». Женщина получила травмы и была госпитализирована в медучреждение. Позже стало известно, что пострадал также и мужчина.

Прокуратура начала проверку, направленную на оценку бездействия органов власти, ответственных за своевременный снос аварийных деревьев.

Ранее на видео попало, как дерево едва не раздавило такси в Подмосковье.

