В Техасе уберут знаменитую «зебру» в виде очков

Администрация города Лаббок в штате Техас приняла решение изменить все декоративные пешеходные переходы, в том числе «зебру» в виде очков, посвященную уроженцу города музыканту, первопроходцу рок-н-ролла Бадди Холли, сообщает ABC News.

В частности, речь идет о разметке пешеходного перехода, выполненная с изображением очков в черной оправе, которые носил Бадди Холли, они стали частью его образа.

Члены городского совета были вынуждены принять такое решение, подчиняясь директиве Белого дома, предписывающей убрать с дорог художественные изображения и политические лозунги, которые могут отвлекать водителей и приводить к ДТП. Власти получили письмо с указанием, что отказ выполнять директиву приведет к потере федерального финансирования.

Пешеходный переход с очками Бадди Холли был установлен в Лаббоке в 2020 году. Он расположен у Центра Бадди Холли — музея, в котором представлены экспонаты, посвященные музыканту. Его самыми известными композициями являются That'll Be the Day, Rave On и др.

Весной на дороге в США нанесли волнистую дорожную разметку для борьбы с лихачами.

Ранее россиянам рассказали о новых дорожных знаках.