Двух жителей Тамбовской области заподозрили в призывах к терактам

ФСБ: двоих тамбовчан обвинили в призывах к терроризму в соцсетях

В Тамбовской области возбуждены два уголовных дела о публичных призывах к терроризму. Об этом сообщили порталу «ПроТамбов» в региональном управлении ФСБ.

Силовики выявили в интернете материалы, в которых содержались призывы к совершению террористических действий против представителей власти. Подозреваемыми проходят двое местных жителей.

По данным УФСБ, радикальные обращения размещались из личных аккаунтов в соцсетях и в Telegram, в открытых каналах и группах. Сейчас следственное подразделение ведомства проводит оперативно-разыскные мероприятия и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Дела возбуждены по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — о публичных призывах к терроризму с использованием интернета.

В управлении напомнили, что за оправдание и пропаганду терроризма предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы, а при распространении материалов через СМИ или сети связи, включая интернет, — до семи лет.

