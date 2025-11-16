На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немцы заявили о беспокойстве из-за ситуации с безопасностью на рождественских рынках

YouGov: более 60% немцев обеспокоены безопасностью на рождественских рынках
close
Hannibal Hanschke/REUTERS

Более 60% жителей Германии обеспокоены ситуацией с безопасностью на рождественских рынках. Об этом свидетельствует опрос института изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA, передает ТАСС.

Согласно данным исследования, об обеспокоенности ситуацией с безопасностью заявили 62% участников опроса. Еще 35% респондентов отметили, что не испытывают опасений по данному вопросу.

По данным института, 41% немцев считают достаточными меры безопасности на рождественских рынках являются достаточными. Противоположную точку зрения выразили 37% опрошенных.

Опрос проводился в период с 10 по 12 ноября. В нем приняли участие 2 043 человека.

12 ноября полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности. Мероприятие отменили на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

Ранее в Германии допустили, что наехавший на посетителей ярмарки автомобилист был вменяем.

