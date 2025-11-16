На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Взрослый и четверо детей пострадали при пожаре в селе под Тюменью

В Тюменской области пятеро человек пострадали при пожаре в частном доме
МЧС Тюменской области

Пять человек пострадали во время пожара в селе под Тюменью. Об этом сообщает МЧС России по Тюменской области.

Пожар произошел ранним утром 16 ноября в селе Мизоново Ишимского муниципального округа. Горел частный жилой дом по адресу улица Школьная, 2.

«На место вызова привлекались 8 человек и 3 единицы техники областного главка МЧС России. Огонь повредил дом на площади 56 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента пострадали пять человек, включая четырех детей. Подробностей об их состоянии не сообщается. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания.

Минувшей ночью три человека пострадали при пожаре в многоэтажке в Томске. Благодаря слаженным действиям спасателей из задымленного здания удалось эвакуировать 29 человек, в том числе девять детей. Огонь тушили 69 специалистов МЧС и 19 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее маленькая собака спасла семью из горящего дома.

