В Бурятии поток воды из-за прорыва дамбы хлынул на село Десятниково

В Бурятии прорвало дамбу, ‎сооруженную при строительстве ‎пешеходного моста через реку Тарбагатайку, сообщает Telegram-канал Тарбагатай-инфо.

Инцидент произошел в селе Десятниково. В результате прорыва хлынул мощный поток воды. Местные жители публикуют в соцсетях кадры интенсивного потока.

В Единой дежурно-диспетчерской службе района заявили, что угрозы окрестным населенным пунктам нет, и попросили местных жителей не допускать детей к руслу реки Тарбагатайки.

Ситуация находится на контроле местных властей. Информация о возможных последствиях прорыва дамбы и планируемых мерах по устранению поступает в оперативном режиме.

Несколькими днями ранее сообщалось о прорыве «Кладбищенской» дамбы в Якутии. По информации источников, инцидент произошел во время сброса воды с дамбы. Отмечалось, что происшествие может осложнить заготовку льда и движение по автозимнику.

